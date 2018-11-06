台日交流賽》延續季後賽好手感 暴力猿包辦3到7棒

2018/11/06 17:45

台灣隊第4棒由台灣大賽MVP陳俊秀扛下。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕桃猿隊甫奪2連霸，延續台灣大賽好手感，在台日交流賽角色也吃重，明天先發打線第3到7棒全由猿隊包辦，當家4棒由連2年榮膺台灣大賽MVP的陳俊秀擔綱。

今天賽前記者會上，台日教頭黃甘霖、稻葉篤紀都帶著今年總冠軍賽MVP出席，日媒對日本大賽MVP甲斐拓也問題不少，對陳俊秀也很好奇，當他離席後，記者會主持人還特地向在場日本記者介紹他來自桃猿，且是今年台灣大賽MVP。

對於日本隊陣容，陳俊秀其實也不太熟悉，不過他說，日本是很強大的球隊，包括先發左投笠原祥太郎在內，投手實力都很好、都很厲害，必須多做準備，也要好好學習他們優點，「日本投手丟出來的球，速度和轉速都很好，又準又會跑，這可能會讓我們適應得比較慢，希望明天可以早點進入狀況。」

陳俊秀說，優勢是剛打完季後賽，身體強度還在，也希望手感和士氣能延續到明天，「我們來這邊，就是要好好打一場比賽。」聽到日本方面特別關注，他笑說：「盡力吧！希望明天可以好好發揮，心態也要早一點準備。」

近況不俗的郭永維預定擔任先發三壘手、第7棒，這是他第一次參與台日賽，也是首度踏上日本巨蛋球場，初體驗很豐收。

下午在福岡巨蛋練球後，郭永維開心地說：「在這裡打球太舒服、太棒了，不會覺得有太大壓力，有些人打球一輩子可能都沒辦法來到這種地方，希望台灣之後也會有。」

郭永維先前抗日經驗是對上單一球隊羅德，此次對手換成更強的日本國家隊，盼能銜接季後賽的好感覺，家人也會在電視前為他加油。他說，只有1場比賽，自己也想盡能力去拚，希望打出漂亮的比賽，為國家爭一點光。

★中職聯隊明天先發陣容
第1棒：陳傑憲（左外野手）
第2棒：王威晨（二壘手）
第3棒：藍寅倫（中外野手）
第4棒：陳俊秀（一壘手）
第5棒：林泓育（指定打擊）
第6棒：朱育賢（右外野）
第7棒：郭永維（三壘手）
第8棒：林祐樂（捕手）
第9棒：王勝偉（游擊手）
投手：江辰晏

林泓育擔任指定打擊第5棒。（特派記者郭羿婕攝）

藍寅倫擔任第3棒中外野手。（特派記者郭羿婕攝）

郭永維先發第7棒三壘手。（特派記者郭羿婕攝）

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