打破全縣及大會紀錄 南投國中女將「跑」出奪冠路

南投國中學生王少榛以打破全縣及大會紀錄的成績，勇奪國女400公尺跨欄冠軍。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕為期4天的南投縣運動會，今日下午3時30分許舉辦閉幕典禮，在總共34個競賽項目中，尤以國女400公尺跨欄最受注目，來自南投國中的選手王少榛，以75秒43打破全縣及大會紀錄的成績勇奪冠軍，也為自己未來的體育之路邁出成功的步伐。

南投國中3年級學生王少榛，從小熱愛運動，國小畢業後，也如願就讀該校體育班，每天到校後，別人是拿出書本溫習功課，她則是先到操場跑步勤練體能，3年來不曾間斷，此次奪冠，也為她國中體育生涯留下美好的回憶。

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校方表示，國女400公尺跨欄76秒24的縣運紀錄，已懸掛2年，至於全縣最佳紀錄76秒05的成績，也已懸掛4年，如今雙雙被王少榛打破，加上她身高約170公分，擁有相當優秀的先天條件，相信只要她能精益求精、努力不懈，未來一定能在田徑場上「跑」出屬於自己的一片天地。

閉幕典禮在溪南國小創意活潑有趣的舞蹈演出中開場，隨後，南投縣府秘書長洪瑞智陸續頒獎給績優團體代表人員，總錦標冠軍由草屯鎮公所獲得、亞軍南投市公所、季軍埔里鎮公所、殿軍則是竹山鎮公所。

南投縣政府秘書長洪瑞智（中）在全縣運動會閉幕式中頒獎表揚績優團體代表情形。（記者謝介裕攝）

南投縣全縣運動會今在熱鬧的表演氣氛中進行閉幕典禮。（記者謝介裕攝）