厄文。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克昨天在客場不敵金塊,當家主控厄文(Kyrie Irving)賽後不滿金塊後衛J.穆雷(Jamal Murray)在勝負已分時仍想刷紀錄,將球拋向觀眾席,此舉也招致重罰,遭聯盟罰款2.5萬美元(約新台幣77萬元)。

金塊J.穆雷昨天寫下生涯單場新高的48分,不過在最後勝負底定的時候,他仍想將得分推進至50分,最後1秒直接在外線出手,雖然沒進但引發厄文的不滿,賽後將球拋向觀眾席洩憤。

厄文此舉遭到聯盟罰款2.5萬美元,他受訪時表示,這是他應得的,但他認為J.穆雷的舉動讓他覺得不受尊重,所以他才會把紀錄之夜的球丟向觀眾席,「我們還有機會再交手,不能這樣打球,這是不成熟的行為。」

Kyrie Irving was like, "You want the game ball after that, Jamal Murray? Go get it!" pic.twitter.com/ZfyFW8RpxH