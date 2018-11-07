MLB》蛇王、Z魔神都想賣 響尾蛇準備重建？

響尾蛇高德施密特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《MLB Network》記者Jon Heyman在推特上透露，響尾蛇有意將王牌「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）和「蛇王」高德施密特（Paul Goldschmidt）交易出去，願意聆聽任何球員報價。

去年響尾蛇有一個虎頭蛇尾的球季，曾占據分區龍頭數個月，但在最後被道奇和洛磯超過，無緣連兩年打進季後賽。而他們的主力左投孔賓（Patrick Corbin）和波洛克（A.J. Pollock）今年也都成為自由球員，讓球隊對於明年的戰力佈局相當棘手，有可能會走上重建之路。

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高德施密特不但是響尾蛇看板球星，同時也是聯盟中功守兼備、產值相當穩定的一壘手。去年高德施密特出賽158場揮出33發全壘打、83分打點，OPS高達0.922，而2019年他的薪資僅僅1450萬美元，對比他的身手實在是相當划算。

而葛蘭基是響尾蛇在2016年季前以隊史最大合約將他納入陣中，35歲的他連兩年都投超過200局、自責分率也保持在3.20左右的水準，不過他身上還有3年超過1億美元的合約，這也增添了他的交易難度，不過Heyman透露響尾蛇願意吃下三分之一的薪水將他交易出去。

葛蘭基。（資料照，今日美國）