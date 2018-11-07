MLB》「鬼之曲球」麥卡勒動TJ手術 2019年整季報銷

麥卡勒2019年整季報銷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊總管魯諾（Jeff Luhnow）宣佈，先發右投麥卡勒（Lance McCullers）今天進行TJ（韌帶置換）手術，確定2019年賽季將會整季報銷。

麥卡勒2019賽季確定整季報銷，預期2020年將會完整恢復後回歸。現年25歲的麥卡勒，2018年賽季出賽25場，繳出10勝6敗，防禦率3.86的成績，並在128局的投球中送出142次三振。他在今年前19場先發就繳出10勝4敗的戰績，不過隨著他右手肘不適進入傷兵名單之後，缺席43場比賽。今年季後賽麥卡勒出賽5場，投5局失1分，防禦率1.80。

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麥卡勒4年大聯盟生涯一共出賽83場，繳出29勝22敗，防禦率3.67的成績。他在453.2局的投球當中送出509次三振，招牌的「鬼之曲球」是他拿手的武器，更曾在2017年季後賽面對洋基隊，連續6人次全投曲球技驚四座，該年太空人隊也拿下世界冠軍。