MLB》嫌40號王牌不夠猛？ 洋基看上印地安人雙王牌

克魯伯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今年季末補強明顯著重於先發輪值上，根據Jon Heyman爆料，洋基對印地安人隊的雙王牌克魯伯（Corey Kluber）以及卡拉斯科（Carlos Carrasco），還有水手隊的派克斯頓（James Paxton）有興趣。

隨著洋基以一年800萬美元簽下老將沙巴西亞（CC Sabathia），洋基輪值依舊有相當多缺口。除了本季的自由球員外，今年季末宣布將聽取其他球隊報價的印地安人隊，以及今天宣布要重建的水手隊，都是洋基隊尋求交易補強的目標球隊。

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派克斯頓。（資料照，法新社）

本季洋基40號王牌塞維里諾（Luis Severino），雖然開季表現虎虎生風，但下半季表現卻一落千丈，甚至傳出他的投球姿勢遭到破解，導致他明星賽前後仿佛像是變了一個人一樣。塞維里諾明星賽前先發20場繳出14勝2敗防禦率2.31的成績，明星賽後先發12場，繳出5勝6敗，防禦率高達5.57。

現年32歲的克魯伯，近幾年都繳出相當優異的成績，本季20勝7敗，WAR値達到5.6，卡拉斯科這幾年都繳出相當穩定的成績，今年17勝10敗，WAR値5.3，派克斯頓本季11勝6敗，WAR値3.8，是水手隊近三年最倚重的王牌。

卡拉斯科。（資料照，美聯社）