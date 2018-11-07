MLB》17年沒進季後賽 水手打算清倉大拍賣？

水手隊赫南德茲生涯14年從未打過季後賽。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕水手隊連續17年沒有打進季後賽，是目前美國四大職業運動賽事當中，仍在維持中的最久紀錄，根據美國記者Jeff Passan報導，水手隊將要整個「打掉重來」，陣中所有人都能賣。

隨著今年令球迷失望的賽季結束，西雅圖水手隊自2001年鈴木一朗的新人年之後，已經連續17年沒有打進季後賽。Jeff Passan指出，水手隊正在考慮今年冬天要全面拆解，他們已經和其他球團表示，只要市場上的交易報價夠好，他們會願意交易任何人。只要今年水手隊能順利完成交易，那也代表這支球隊願意再等幾年沒有季後賽，以求打造一支更有競爭力的陣容。

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狄亞茲是今年美聯救援王。（資料照，法新社）

根據Jeff Passan指出，為了大拍賣，水手隊目前還得處理席古拉（Jean Segura）的不得交易條款。另外像是像是派克斯頓（James Paxton）以及狄亞茲（Edwin Diaz），這兩位球員的代價將會相當昂貴。派克斯頓這幾年繳出的成績，證明他是一位穩定的二號先發，狄亞茲今年則以54次救援成功創下水手隊史救援紀錄，並且拿下美聯的最佳救援投手獎。

水手隊目前的狀況相當不上不下，陣中雖然有幾位年輕好球員，如上述的派克斯頓以及狄亞茲，還有年輕外野強打海尼格（Mitch Haniger），加上幾位資深老將如卡諾（Robinson Cano），和赫南德茲 （Felix Hernandez）以及席古拉跟克魯茲（Nelson Cruz），但這幾年卻依舊沒有辦法重返季後賽，水手隊也因此決定重建。

海尼格。（資料照，美聯社）

不過水手隊的農場卻相當貧瘠，根據權威媒體《棒球美國》分析，水手隊的農場是全大聯盟30隊中最爛的，本季沒有任何一位新秀進入百大新秀榜當中，要如何交易陣中球員以最大程度地換取優質新秀，將是水手今年冬天主要的課題。

水手總管狄波托（Jerry Dipoto）後來出面否認這項傳聞，他指出球隊不想永遠都當第二張外卡的競爭者，球隊想要建構冠軍輪值，如果2019年球隊能夠收集到新的天份，那他將不會完全瓦解球隊，狄波托認為水手隊有足夠的天份能夠競爭。