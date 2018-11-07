NBA》林書豪手感發燙奪全隊最高19分 老鷹末節自爆輸球

林書豪（左）攻下全隊最高的19分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪今日手感發燙並拿出高效率表現，攻下全隊最高19分，但老鷹末節出現進攻、防守一同當機的窘境，最終以102：113不敵黃蜂，而老鷹的貝茲莫（Kent Bazemore）、楊恩（Trae Young）合計三分球14投2中更是淒慘。

林書豪本季皆從替補出發，這次面對前東家黃蜂於首節5分3秒上場，單節包括一顆三分球、進帳9分，助老鷹取得領先。豪小子每節都有得分進帳，其中末節中距離連中2顆，全場上場18分11秒，出手9次、命中7球，包括一顆三分球，以及罰球4罰全進，整體投籃命中率為本季最佳，攻下全隊最高19分、2助攻及1籃板。

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沃克轟下29分。（美聯社）

老鷹上半場3分領先，但地主黃蜂在第三節展開反擊，單節攻下30分，搶回領先優勢，即使老鷹在末節一度追成81：81平手，想不到黃蜂叫一次暫停後，趁著老鷹命中率下滑、防守漏洞百出，一舉拉出凶猛26：11攻勢奠定勝基。

老鷹兩大得分箭頭貝茲莫12投6中，但三分球僅7投2中，攻下16分，重點栽培的楊恩（Trae Young）繳出18分、10助攻，三分球卻7投皆墨。

黃蜂此仗表現最佳仍是一哥沃克（Kemba Walker）29分、7助攻及5籃板，威廉斯（Marvin Williams）進帳20分，蘭柏（Jeremy Lamb）挹注13分，巴頓（Nicolas Batum）10分、5籃板及4助攻，板凳出發孟克（Malik Monk）13分，其中末節就拿9分、5助攻。

卡特灌籃。（美聯社）