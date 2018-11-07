MiLB》進步不如預期未列十大新秀 美媒：胡智為危險！

胡智為。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前權威棒球媒體《棒球美國》推出了光芒的新十大新秀名單，作家庫柏（JJ Cooper）表示光芒小聯盟整體雖然不如教士，但也是相當棒的農場。

頭號新秀是年僅17歲的法蘭柯，打擊優異的左右開弓游擊手，被《棒球美國》任為擁有光芒系統中最棒的打擊能力以及選球紀律，去年第一年在小聯盟出賽，打擊三圍.351/ .418/ .587，被認為有常年明星中線球員的潛力。

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第二名是2018開季動了手肘韌帶置換手術的哈尼威爾（Brent Honeywell），擁有不錯的速球、多種類且夠水準的變化球，明年有機會上到大聯盟。被認為有機會成長為二號先發。

第三名是投打二刀流的Brendan McKay，去年在小聯盟出賽78.2局送出103次三振。在打擊上的表現沒有投球來的優秀，但依然被球探認為做為野手相當有潛力。第五名是今年選秀聲勢相當不錯，但一直到首輪第18順位才被光芒隊選中的高中左投Liberatore，庫柏認為這是光芒成功的一偷。

另外庫柏還有提到胡智為，他表示胡智為在這兩年間進步幅度不如預期，在40人名單中的地位會有點危險。

光芒10大新秀名單：

1. 游擊手法蘭柯

2. 右投哈尼威爾

3. 左投/一壘手 McKay

4. 捕手赫南德茲（Ronaldo Hernandez）

5. 左投Matthew Liberatore

6. 外野手桑契斯（Jesus Sanchez）

7. 2B Vidal Brujan

8. 二壘手Brandon Lowe

9. 一壘手Nate Lowe

10. 外野手高梅茲Moises Gomez