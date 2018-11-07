NBA》麥考倫狂飆對公鹿新高40分 拓荒者成功捍衛主場（影音）

.@CJMcCollum was IN HIS BAG tonight with a cool 40 piece on a Tuesday. pic.twitter.com/qcP2DASMb1 — Trail Blazers （@trailblazers） 2018年11月7日

〔體育中心／綜合報導〕西部第三名的拓荒者隊與東部第二名的公鹿隊正面對決，拓荒者靠著麥考倫（CJ McCollum）轟進生涯對公鹿新高的40分帶領下，終場以118：103擊敗公鹿。

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公鹿隊與拓荒者半場打完，拓荒者以57：51小幅領先公鹿隊，麥考倫半場拿下13分，字母哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）同樣拿下13分。第三節公鹿單節拿下26分，拓荒者靠麥考倫最後2分半鐘連轟8分，將比分拉開至14分差，第四節比賽時間剩下1分10秒，公鹿沒有放棄，緊追到剩下10分差，不過透納（Evan Turner）的跳投加上麥考倫3分長射直接澆熄反攻氣燄，終場拓荒者成功捍衛主場，趕跑來訪的公鹿。

這場比賽拓荒者雙槍之一的里拉德（Damian Lillard）手感不佳，15投5中攻下13分，另抓6籃板，幸好麥考倫手感火燙，全場26投17中，轟下40分5籃板6助公，透納從板凳出發貢獻16分11籃板4助攻也是一大功臣。

公鹿方面，字母哥拿下23分是全隊最高，另外他抓下9籃板6助攻，米德爾頓攻下22分8籃板6助攻，羅培茲（Brook Lopez）也拿下22分。