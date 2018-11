NCAA》藍魔鬼「三巨頭」狂砍83分 杜克開幕戰血虐肯塔基（影音）

RJ巴瑞特(右)坎下全場最高的33分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NCAA美國大學籃球今天開打,藍魔鬼杜克對上肯塔基大學,杜克靠著「三巨頭」威廉森(Zion Williamson)、R·J·巴瑞特(RJ Barrett)、瑞迪許(Cam Reddish)合計轟下83分的帶領下,以118:84分狂勝肯塔基大學,拿下賽季首勝。

This sequence is absolute from Zion. pic.twitter.com/T61RMLxO98 — ESPN (@espn) 2018年11月7日

這場比賽,明年選秀狀元大熱門的R.J.巴瑞特展現驚人的宰制能力,不管是遠投進切,急停跳投和禁區前小拋投,各種得分手段都十分嫻熟,他拿下33分4籃板6助攻。怪物坦克威廉森今天則以超高命中率在禁區肆虐,全場13投11中,拿下28分7籃板,還射進1記三分球。而瑞迪許則是在三分線上開砲,總計今天三分球8投3中,拿下22分,還貢獻4抄截。

請繼續往下閱讀...

GET USED TO SEEING THIS! pic.twitter.com/QcAIGnVEh2 — ESPN (@espn) 2018年11月7日

今天杜克四名新秀球員,R.J.巴瑞特、威廉森、瑞迪許以及瓊斯(Tre Jones),四人合計得分89分,超越肯塔基全場得分加總。R.J.巴瑞特初登場砍進34分,刷新了由國王隊巴格利(Marvin Bagley III)保持的25分杜克新人初登場最高得分紀錄,此外威廉森也以28分打破這項紀錄。

RJ Barrett really yelled "AND 1!" as he finished this and barrel rolled pic.twitter.com/wwgV7d6TzH — ESPN (@espn) 2018年11月7日

根據《ESPN》數據分析,這場比賽杜克狂贏肯塔基34分,是AP排名前5名隊伍對決當中,史上第三大的勝分差(肯塔基第2名、杜克第4名),這場比賽更是肯塔基大學教練卡利派里(John Calipari)執教生涯以來輸得最慘的比賽。另外,肯塔基單場失掉118分,更是卡利派里自執教肯塔基大學以來所失的單場最高分。

28 pts on 11/13 FG



We can talk about Zion all we want, but let's take a minute to just watch. pic.twitter.com/ToJMKKAbHd — ESPN (@espn) 2018年11月7日

威廉森砍進28分。(法新社)