網球》首獲ATP年終賽力邀 曾俊欣與費爸等偶像練球

曾俊欣獲ATP年終賽力邀與偶像費德爾陪練。（曾育德提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇世界青少男年終第1的曾俊欣，首度獲得ATP年終總決賽大會力邀，飛往英國倫敦與瑞士傳奇巨星費德爾（Roger Federer）等偶像練球，可遇不可求的寶貴初體驗，樂得「夜市小球王」頻呼：「這真的機會難得，根本用錢買不到，實在太享受了！」」

2018ATP年終總決賽8大球星，皆為當今年度成績最佳的頂尖高手，17歲的曾俊欣非常開心，更珍惜近距離與這些大咖練兵的寶貴機會。曾俊欣此行先與目前世界男單第7、2014年美網冠軍的克羅埃西亞「重砲手」西利奇（Marin Cilic）對打2個小時，緊接著又與前世界球王費爸隔網過招，他坦承，連與兩大球星對打後，內心悸動久久無法平息，「他們球質都很重，穩定性高且速度快，若回球過短、質量太輕，就會被對方輕鬆得分。特別是費德爾球路變化多，對於不同擊球的處理手法非常細膩，真的讓我大開眼界。」

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曾俊欣預計在倫敦待到11日，接下來可能轉往印度角逐挑戰賽，明年正式展開職業生涯。

曾俊欣獲ATP年終賽力邀與偶像費德爾陪練。（曾育德提供）

曾俊欣獲ATP年終賽力邀與偶像球星陪練。（曾育德提供）

曾俊欣獲ATP年終賽力邀與偶像球星陪練。（曾育德提供）

曾俊欣獲ATP年終賽力邀與西利奇陪練。（曾育德提供）

曾俊欣獲ATP年終賽力邀與西利奇陪練。（曾育德提供）