NFL》72碼達陣宣判對手死刑 湯瑪斯獲選本周最佳好球（影音）

〔體育中心/綜合報導〕NFL官網在稍早選出了本週最精彩的15大好球,第三名是公羊隊跑衛布朗(Malcolm Brown)在關鍵的三檔接到球並閃過對手飛撲而來的擒抱,讓自己依然平衡留在場內並成功推進到達陣區得分。

第二名是北卡羅來納黑豹隊的近端鋒奧爾森(Greg Olsen),他在第二節用單手神乎其技似的接獲了來自四分衛牛頓(Cam Newton)的傳球,讓球隊在上半場就攻下5個達陣。最後球隊也以42:28擊潰坦帕灣海盜。

Greg Olsen with an OUTSTANDING TD grab! (via @NFL ) pic.twitter.com/wXPkTDKp3S

第一名湯瑪斯在對上被稱為「宇宙羊」的超級強隊公羊的比賽中,一共接了令人瞠目結舌的211碼,共15次作為傳球目標、成功接到12球為全場最高。這次在第四節接獲四分衛布里斯(Drew Brees)的72碼傳球也為聖徒將分差拉開到10分,最後成功赢了開季以來未嘗一敗的公羊。

Michael Thomas goes over 200 yards with this huge grab! (via @NFL ) pic.twitter.com/eB5ST3ZJHe

完整15大好球影片:

The BEST plays from a wild Week 9!



Who took the top spot? pic.twitter.com/13bMs33wTe