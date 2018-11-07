NFL》72碼達陣宣判對手死刑 湯瑪斯獲選本周最佳好球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NFL官網在稍早選出了本週最精彩的15大好球，第三名是公羊隊跑衛布朗（Malcolm Brown）在關鍵的三檔接到球並閃過對手飛撲而來的擒抱，讓自己依然平衡留在場內並成功推進到達陣區得分。

Malcolm Brown: Full-time football player, part-time tightrope walker #LARvsNO pic.twitter.com/jpoeXMDVKf — FOX Sports: NFL （@NFLonFOX） 2018年11月4日

第二名是北卡羅來納黑豹隊的近端鋒奧爾森（Greg Olsen），他在第二節用單手神乎其技似的接獲了來自四分衛牛頓（Cam Newton）的傳球，讓球隊在上半場就攻下5個達陣。最後球隊也以42：28擊潰坦帕灣海盜。

請繼續往下閱讀...

Greg Olsen with an OUTSTANDING TD grab!



（via @NFL）pic.twitter.com/wXPkTDKp3S — Pro Football Focus （@PFF） 2018年11月4日

第一名湯瑪斯在對上被稱為「宇宙羊」的超級強隊公羊的比賽中，一共接了令人瞠目結舌的211碼，共15次作為傳球目標、成功接到12球為全場最高。這次在第四節接獲四分衛布里斯（Drew Brees）的72碼傳球也為聖徒將分差拉開到10分，最後成功赢了開季以來未嘗一敗的公羊。

Michael Thomas goes over 200 yards with this huge grab!



（via @NFL）pic.twitter.com/eB5ST3ZJHe — Pro Football Focus （@PFF） 2018年11月5日

完整15大好球影片：