NFL》72碼達陣宣判對手死刑 湯瑪斯獲選本周最佳好球（影音）

2018/11/07 15:15

〔體育中心／綜合報導〕NFL官網在稍早選出了本週最精彩的15大好球，第三名是公羊隊跑衛布朗（Malcolm Brown）在關鍵的三檔接到球並閃過對手飛撲而來的擒抱，讓自己依然平衡留在場內並成功推進到達陣區得分。

第二名是北卡羅來納黑豹隊的近端鋒奧爾森（Greg Olsen），他在第二節用單手神乎其技似的接獲了來自四分衛牛頓（Cam Newton）的傳球，讓球隊在上半場就攻下5個達陣。最後球隊也以42：28擊潰坦帕灣海盜。

第一名湯瑪斯在對上被稱為「宇宙羊」的超級強隊公羊的比賽中，一共接了令人瞠目結舌的211碼，共15次作為傳球目標、成功接到12球為全場最高。這次在第四節接獲四分衛布里斯（Drew Brees）的72碼傳球也為聖徒將分差拉開到10分，最後成功赢了開季以來未嘗一敗的公羊。

完整15大好球影片：

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