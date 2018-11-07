中職》桃猿、羅德交流戰 28人名單有「大王」王柏融

Lamigo桃猿王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕由Lamigo桃猿隊主辦的2018「桃園最強」台日交流賽將於11月9日（五）起至11日（日）止連續三戰於桃園國際棒球場火熱開打，日本職棒千葉羅德海洋隊將三度受邀來台獻技，總教練井囗資仁領軍，陳冠宇、二木康太、酒居知史、種市篤暉等強投名列在內，重砲井上晴哉、侍日本強打中村奨吾、內野新星藤岡裕大以及超級新人安田尚憲都將前來廝殺。Lamigo桃猿隊今公布28人名單，枕戈待旦迎戰千葉羅德。11月9日（五）開打時間為18：35；11月10日（六）及11日（日）開打時間皆為17：05。

Lamigo桃猿2018桃園最強28人名單：

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投手：洪聖欽、蘇俊羽、林樺慶、朱俊祥、江國謙、林逸翔、陳禹勳、張明翔、黃子鵬、林國裕、吳丞哲、林柏佑、翁瑋均

捕手：林泓育、廖健富、劉時豪、嚴宏鈞、張閔勛

內野：林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、黃敬瑋、梁家榮

外野：王柏融、藍寅倫、朱育賢、余德龍

2018「桃園最強」台日交流賽三場門票已在11月6日（二）下午3：00於全台全家便利商店FamiPort系統以及FamiTicket全網購票網獨家預售，銷售期間至開打當日9：00。三場票價相同，資訊如下：

2018桃園最強台日交流賽門票票價：

11月9日（五）、11月10日（六）及11月11日（日） 三場票價相同。

◎東西下A、B、C、D、E、F、G區：票價1,000元不分全半。

◎東西下H、I、J、K、L、M（不含大盛區）以及東西上層看台全區：票價700元不分全半。

◎外野全區：票價600元不分全半。

備註：

一、2018「桃園最強」台日交流賽將於11月9日（五）起至11日（日）止連續三戰，11月9日（五）開打時間為18：35；11月10日（六）及11日（日）開打時間皆為17：05。桃猿大盛餐飲區預售票也將於11月6日（二）全面開賣。

二、右外野區規劃為千葉羅德官方應援席，讓喜愛千葉羅德加油風格的球迷朋友可以選擇。

三、芝芭、月眉、青埔、洽溪以及內厝里民內野票一律600元，位置以現場狀況為主，不提供預購服務。其他購票資訊詳見官方及售票系統公告。

四、全區皆設有半價之身心障礙優待票。

五、球團保有隨時修改、解釋或終止本活動的權利。

由Lamigo桃猿隊主辦的2018「桃園最強」台日交流賽將於11月9日（五）起至11日（日）止連續三戰於桃園國際棒球場火熱開打。（桃猿球團提供）