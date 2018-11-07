電競》官方說明護照事件 網友諷：逼台灣人承認自己是中國人

台灣《CS：GO》戰隊以16：1贏下比賽後隨即遭到取消資格。（圖片取自CarzyFace臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣《CS:GO》戰隊Sad Story，昨天在2019IEM卡托維茲ESEA的資格賽，雖然首戰大勝日本隊，卻驚傳因為台灣選手國籍未選中國，而遭到取消資格，這件事情不只台灣人十分憤怒，就連美國論壇《Reddit》也有人發文討論，甚至逼使ESL出面說明，只不過ESL的說明卻遭到網友打臉，表示ESL根本就不懂台灣與中國的政治關係。

《CS:GO》選手CrazyFace在臉書上發文指出事件始末，由於Sad Story兩年來一直都是打東亞或者東南亞賽區的預選賽，而且連邀請賽都是上述賽區，雖然他們以為自己要報中國比賽，但參加中國比賽需要中國護照，而台灣（中華民國）的護照是綠色的，所以Sad Story此次比賽的資格遭到取消。

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這件事情被轉發到美國論壇《Reddit》，引起廣泛討論，甚至引來ESL電子競技聯盟相關人員出面說明，他表示，在註冊地區時，有規範哪些地區能夠參加，而台灣並沒有被列入任何子地區當中。規則書以及區域分配的文件都指出，如果玩家所屬的地區沒有被列入，應該要向官方連繫，好確認玩家該代表哪個賽區出賽。

ESL人員指出護照問題，他表示，台灣人有台灣護照，根據規則，台灣就能代表中國賽區出賽，令人困惑的點應該是區域名稱、而不是國家。另外由於Ping値的因素，台灣跟中國被列為同一個資格賽區（他們同時有中國以及香港伺服器）。

ESL人員也指出一個無法避免的問題，那就是台灣為何不能被列入為國家？理由是因為ESL使用聯合國名單做為賽區以及國家的依據。ESL人員更指出，他無意討論全球的政治問題，他只是指出ESL是以什麼標準來當作他們賽區的依據。

Reddit網友諷刺ESL人員的回覆。（圖片取自Reddit）

有網友嘲諷ESL的回答表示，ESL用了一個政治的標準來分區，而不是使用非政治的分區，如此一來將毀掉台灣選手的努力，而在使用這個標準後再諷刺地表示「ESL說：雖然我們不想討論政治，但就是要用政治因素來限制你們喔！」

網友更指出，ESL會把台灣分進中國賽區，根本就是沒有了解台灣與中國的關係。不只台灣得受到一份羞辱他們、堅稱台灣人為中國人的文件限制。中國也會禁止台灣人在進入中國境內之後談政治，甚至中國還監禁了部份的台灣人。

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