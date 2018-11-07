推廣跑步運動 Jaybird贊助7選手挑戰國際舞台

美國專業運動藍芽耳機品牌Jaybird與台灣菁英選手推廣跑步運動並贊助好手百萬訓練經費，力挺選手前進2020年東京奧運、2019年拿玻里世大運。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕專業運動藍芽耳機品牌Jaybird，以「為跑者而生」品牌精神出發，今宣布與台灣菁英選手推廣跑步運動並贊助好手百萬訓練經費，力挺「真男人」張嘉哲、「長跑甜心」張芷瑄、「追夢女俠」陳宇璿等7位選手前進2020年東京奧運、2019年拿玻里世大運。

除了張嘉哲、張芷瑄、陳宇璿，還有「馬拉松寶貝」曹純玉、台灣首位職業越野鐵人江晏慶、「天才青年跑者」李翰暄、「萌少女」陳雅芬。Jaybird與7人長期合作推廣跑步運動，透過運動的熱情、音樂的力量，完美詮釋品牌口號「Power Your Passion」。

請繼續往下閱讀...

35歲的張嘉哲在2012年跑進倫敦奧運，即使2014年脛後肌肌腱斷裂，他不願就此放棄運動員生涯，期待能再展實力拚入2年後奧運。他透露，「我很喜歡跑步，以前又經歷最壞年代，如今是個好的時代，國內民眾愛長跑，企業又願意贊助選手，當然想挑戰自我再次拚進奧運。」

張芷瑄去年台北世大運和陳宇璿、游雅君、曹純玉為台灣贏得半程馬拉松團體銅牌。她在18日飛往日本參加半馬賽，檢驗近來訓練狀況，若跑出滿意成績，會以明年世大運為首要目標，終極目標是進入東奧。

談到Jaybird贊助，張芷瑄認為，這對選手而言是個莫大鼓舞，也會更有動力進行訓練，畢竟背後有這麼多人給予支持，並非孤軍奮戰。