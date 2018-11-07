10週年高雄馬拉松廣召跑者 結合元宵節慶獎金加碼

2018/11/07 16:08

10週年高雄馬拉松廣召跑者，結合元宵節慶獎金加碼。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕堂堂邁入第10屆的高雄MIZUNO國際馬拉松，明年2月17日元宵節前將於高雄國家體育場世運大道熱鬧開跑，本屆不但申請升級為白金大賽，國內冠軍獎金也加碼10萬台幣，明天下午2點起開放報名，額滿或至12月25日晚間23點59分截止。

高雄市運動發展局代理局長周明鎮表示，高雄國際馬拉松從2010年起，固定在元宵節前後舉辦，明年就即將邁入第10年，可說是賽史里程碑，因此特地結合元宵節慶祝活動，全馬組提供10週年完賽T恤，國內全馬第一名獎金，也從原本的6萬加碼到10萬。屆時路線也有調整，沿途經過城市光廊、真愛碼頭、駁二藝文特區、高雄港牌樓、高雄港車站扇形車庫遺址等充滿在地歷史回憶的懷舊景點，輕軌列車也會陪伴跑者一起前進。

大會透露，明年賽事已申請賽道、成績認證，並將加入國際馬拉松暨長跑協會AIMS會員登入賽事，還推出高雄馬拉松專屬賽事APP，讓跑者或親朋好友，可以透過APP直接查詢選手最新狀況和位置，有意者可洽「伊貝特報名網（http://bao-ming.com/eb/www/index.php）」。

10週年高雄馬拉松廣召跑者，結合元宵節慶獎金加碼。（記者梁偉銘攝）

10週年高雄馬拉松廣召跑者，結合元宵節慶獎金加碼。（記者梁偉銘攝）

10週年高雄馬拉松廣召跑者，結合元宵節慶獎金加碼。（記者梁偉銘攝）

10週年高雄馬拉松廣召跑者，結合元宵節慶獎金加碼。（記者梁偉銘攝）

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