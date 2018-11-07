台日交流賽》中職聯隊更動打序 林泓育扛4番

2018/11/07 16:46

林泓育擔任第4棒指定打擊。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕台日交流賽今天下午5時15分在福岡巨蛋開打，因應日本武士隊派出左投笠原祥太郎，中職聯隊調整先發名單，陣容沒變，只是更動打序，第4棒改由「小胖」林泓育擔綱。

中職聯隊總教練黃甘霖表示，將左、右打分散，以應對日本隊可能的投手車輪戰。

台日交流賽比賽開場。（特派記者郭羿婕攝）

台灣球迷到場加油。（特派記者郭羿婕攝）

★中職聯隊先發名單
第1棒：陳傑憲（左外野手）
第2棒：藍寅倫（中外野手）
第3棒：陳俊秀（一壘手）
第4棒：林泓育（指定打擊）
第5棒：朱育賢（右外野）
第6棒：王勝偉（游擊手）
第7棒：王威晨（二壘手）
第8棒：林祐樂（捕手）
第9棒：郭永維（三壘手）
投手：江辰晏

★日本武士隊先發名單
第1棒：秋山翔吾（中外野手）
第2棒：源田壯亮（游擊手）
第3棒：山田哲人（二壘手）
第4棒：山川穗高（一壘手）
第5棒：柳田悠岐（指定打擊）
第6棒：岡本和真（三壘手）
第7棒：森友哉（捕手）
第8棒：上林誠知（右外野手）
第9棒：田中和基（左外野手）
投手：笠原祥太郎

王勝偉扛第6棒游擊手。（特派記者郭羿婕攝）

陳俊秀擔任第3棒一壘手。（特派記者郭羿婕攝）

郭永維扛第9棒三壘手。（特派記者郭羿婕攝）

陳子豪。（特派記者郭羿婕攝）

潘武雄。（特派記者郭羿婕攝）

第8棒捕手林祐樂。（特派記者郭羿婕攝）

第7棒二壘手王威晨。（特派記者郭羿婕攝）

第5棒朱育賢。（特派記者郭羿婕攝）

第1棒中外野手秋山翔吾。（特派記者郭羿婕攝）

第7棒捕手森友哉。（特派記者郭羿婕攝）

第3棒二壘手山田哲人。（特派記者郭羿婕攝）

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