美日交流熱身賽今開打 今日賽事預告與轉播

紅雀捕手莫里納（美聯社，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕早安！自由體育為您獻上精彩賽事與轉播！

美日交流熱身賽將在今天下午點燃戰火，陣中有勇士隊的超級新人阿庫尼亞（Ronald Acuna JR.）及紅雀名捕（Yadier Molina）將對上央聯人氣球隊巨人，我國好手陽岱鋼也在這次巨人的28人名單中，期待他能在今天的比賽中有好的表現，喜歡MLB和陽岱鋼的球迷朋友千萬不要錯過!

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NBA例行賽方面，早上8點30分將由馬刺出戰熱火，開季狀況火熱的德羅森（DeMar DeRozan）將帶領馬刺對上熱火隊魂魏德（Dwyane Wade）的熱火隊，目前近況不甚理想的熱火隊能否在魏德的帶領下擊敗強敵馬刺?早上11點30分則由灰狼出戰湖人，近日隊內氣氛不佳的灰狼隊對上的是由詹姆斯（LeBron James）所率領的湖人隊，詹姆斯能否帶領湖人走出低潮呢?兩場精彩的比賽，球迷們記得要準時收看喔!

另外今天也有WMF世界羽球巡迴賽福州中國公開賽的轉播，我國好手周天成將會在下午出賽對上大馬好手劉國倫，請大家一起打開電視為周天成加油!

美日明星熱身賽（MLB明星隊VS讀賣巨人）

17:00 FOX體育、民視

NBA例行賽

08:30 馬刺@熱火 ELEVEN SPORTS

11:30 灰狼@湖人 緯來體育 愛爾達體育一台

世界舉重錦標賽

17:30 FOX體育2台

WMF世界羽球巡迴賽:福州中國公開賽

12:00 愛爾達體育3台