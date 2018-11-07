黑豹旗》彰藝力克陽明 暌違4年再晉16強

彰藝先發投手羅聖凱。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕彰藝高中羅聖凱先發7局只失2分，許子恩打出3支安打，以4:2力克陽明高中，暌違4年再度打進黑豹旗青棒賽16強。

彰藝曾贏得2013年第1屆黑豹旗第7名，之後連續4年未能打16六強，彰藝總教練劉政儐表示，今年目標至少要進8強，希望能突破隊史最佳戰績。

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第2局彰藝先靠著四壞球上壘，許子恩安打，鄭舜隆觸擊造成陽明失誤，楊秉毓安打先馳得點，林幀高飛犧牲打追加1分，取得2:0領先。

陽明在第6局展開反攻，同樣靠著四壞球上壘，張弘旻安打扳回1分，2出局後李承樺安打攻下追平分，但是原二壘跑者陳品源被右外野手牛霨誌長傳本壘觸殺，未能一舉超前。

8局上陽明又有大好得分機會，張弘旻擊出二壘打，張皓的右外野飛球造成牛霨誌失誤，但牛霨誌馬上將功贖罪，再度長傳本壘觸殺跑者，下半局彰藝率先上場的鄧煥衡安打，靠著失誤和觸擊推進到三壘，牛霨誌的高彈跳球換回超前分，謝旻軒再安打攻下保險分，以4:2獲勝。

彰藝先發投手羅聖凱。（記者林正堃攝）

彰藝擊敗陽明。（記者林正堃攝）

彰藝許子恩單場3安。（記者林正堃攝）

彰藝許子恩單場3安。（記者林正堃攝）

彰藝謝旻軒打回保險分（記者林正堃攝）

彰藝捕手謝旻軒本壘前刺殺陽明張弘旻（記者林正堃攝）

陽明吳嘉洲趁彰藝鄧煥衡跳起接球安全盜上二壘（記者林正堃攝）