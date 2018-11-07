台日交流賽》藍寅倫、陳俊秀開轟 中職聯隊1分險勝日本

藍寅倫。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕台日交流賽今天在福岡巨蛋開打，中職聯隊靠藍寅倫三分砲在內，第5局灌進5分，陳俊秀也轟陽春砲，投手群前8局沒讓對手得分，日本隊在9局下連追5分，不過終場中職聯隊以6：5險勝日本隊。

中職聯隊前4局只敲1安，第5局日本隊換上左投第三任投手岩貞祐太，中職聯隊開啟大局，朱育賢敲安、並靠王勝偉犧牲短打上二壘，王威晨敲左外野安打，中職聯隊攻占一、三壘，郭永維、陳傑憲敲帶有1分打點的安打，藍寅倫轟出三分砲，中職聯隊單局灌5分。

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先發投手江辰晏首局連續解決秋山翔吾、源田壯亮，對山田哲人投保送，他讓山川穗高敲內野飛球出局，日本隊留下殘壘。接著江辰晏在第二局、第三局都讓對手三上三下。

施子謙第4局換投球，他連續解決6名打者，封鎖日本隊打線。中職聯隊前兩任投手表現優異，前5局讓日本隊打線沒敲敲安、得到分數。

陳俊秀在第8局敲陽春砲再添分，中職聯隊在第9局換陳韻文關門，卻被日本隊田中廣輔二壘安打、山田哲人適時安打攻下1分，日本隊之後1出局攻占滿壘，陳韻文及時三振甲斐拓也，上林誠知敲投手前軟弱滾地球，陳韻文第一時間沒接好形成失誤，接著又對田中和基投保送，讓日本隊再添2分。

中職聯隊換鄭凱文登板，外崎修汰敲中間方向飛球形成帶有2分打點安打，田中廣輔遭到三振，終場中職聯隊以1分之差險勝。

中職聯隊投手方面，先發江辰晏投3局用40球，面對10名打者，送出3次三振無失分，投出1次保送；施子謙後援2局投了26球，送出3次三振無失分；吳承哲、邱浩鈞、陳禹勳各投1局無失分，陳韻文投0.2局失5分1分自責，鄭凱文0.1局無失分。

中職聯隊共敲11支安打，藍寅倫有一發三分砲，陳俊秀單場2安包含一發陽春砲，郭永維有2安1打點，王威晨2安打。

陳俊秀。（特派記者郭羿婕攝）

林泓育。（特派記者郭羿婕攝）

朱育賢。（特派記者郭羿婕攝）

郭永維。（特派記者郭羿婕攝）