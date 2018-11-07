SBL》NBA洋將史密斯坐鎮無用 台銀熱身賽首戰輸台啤

台銀洋將史密斯首戰繳出11分、11籃板、3助攻及3阻攻。（記者廖耀東攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕第16季SBL熱身賽今在彰化體育館點燃戰火，首戰由上季例行賽排名倒數台銀碰台啤。台啤洋將艾德（Seskus Edvinas）、塞瑟夫（Igor Zaytsev）、塞瑟夫表現雖不如台銀史密斯（Greg Smith）及伍茲（Rashad Woods），但綠衫軍仍以77：74打敗台銀。

為增加球賽精彩度，本季採雙洋將，高度、薪資合計不能逾405公分及3萬美元，上場時間採4節6人制，末節場上只能有1名洋將。

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台銀開局打得不差，但台啤很快搶回領先地位，前三節打完也是保持領先，不過，台銀在末節靠著李其恩1顆、吳祐任2顆三分球破網，一度追成71：71平手，但又被台啤擴大領先，台銀最後在伍茲欲執行扳平戰局的最後一擊以失誤收場，無法在熱身賽取勝。

台銀在花蓮觀護盃測試回鍋B.戴維斯（Bryan Davis）及亨利（Leon Henry），但兩人身手不如預期，隨後捲鋪蓋走人。如今，找來NBA資歷5年、出賽149場的史密斯及伍茲，期待他們能攜手率台銀重新起飛。史密斯首戰繳出11分、11籃板、3助攻及3阻攻，伍茲展現優異得分身手，砍進3顆三分球，攻下全隊最高18分。

至於去年瓊斯盃曾單場飆進50分的艾德，穿上綠衫軍戰袍首戰小試身手，攻下9分、4籃板與3助攻，塞瑟夫12分、6籃板、3助攻及3阻攻，本土以朱億宗12分進帳最出色，王子綱挹注7分。

台啤洋將艾德攻下9分、4籃板與3助攻。（籃協提供）

台啤洋將塞瑟夫。（記者廖耀東攝）