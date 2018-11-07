台日交流賽》陳俊秀、藍寅倫砲轟日本投手 暴力猿敲8安真的狂！

陳俊秀擊出陽春砲。（特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕台日交流賽今天正式點燃戰火，陳俊秀和藍寅倫砲轟日本武士隊投手，猿隊打者發揮「暴力猿」兇猛本色，全隊11支安打就包辦8安，最終中職聯隊以6：5險勝日本武士隊。

中職聯隊先發打線桃猿隊就佔了5人，藍寅倫擔任第二棒，中心打者由台灣大賽MVP陳俊秀、林泓育和朱育賢扛下，郭永維埋伏第9棒。

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今天中職聯隊就是靠著郭永維在第5局的適時安打先馳得點，加上藍寅倫三分砲擴大比分，陳俊秀第8局再敲陽春砲為球隊再添保險分。

攤開今天中職聯隊打線，桃猿打者表現功不可沒，陳俊秀、朱育賢和郭永維都有單場雙安演出，林泓育和藍寅倫各1安，全隊11安有8支來自桃猿打者，中信兄弟打者王威晨敲2安，統一獅的陳傑憲則貢獻了1安。

在中職投手的完美壓制下，日本武士隊吃足苦頭，直到第6局才靠著田中和基敲出球隊首安，不過，陳韻文在第9局投球狀況不穩，被敲3安還發生失誤，換上鄭凱文後也沒能封鎖日本隊攻勢，外崎修汰敲出中外野方向安打，日本武士隊單局狂攻5分，所幸最後用三振成功抓下最後一個出局數，中職聯隊以1分之差有驚無險的拿下勝利。

朱育賢單場雙安。（特派記者郭羿婕攝）

林泓育扛第4棒有一支安打。（特派記者郭羿婕攝）

第9棒郭永維單場雙安。（特派記者郭羿婕攝）