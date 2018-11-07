台日交流賽》日本打線234轟又如何？中職聯軍帳面數據不華麗卻更猛

陳俊秀今天第8局有陽春砲演出。（特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職聯隊打線雖然在帳面上數據並不如日本武士隊華麗，先發9棒本季例行賽合計68轟，反觀日本打者多達234轟，不過，此戰中職聯隊的表線更勝一籌，全場狂掃11安、包括台灣大賽MVP陳俊秀和藍寅倫的全壘打，力壓日本打線的5安，最終以6：5擊敗日本武士隊！

日本先發9棒除了第2棒源田壯亮單季全壘打僅個位數的4發，其餘8棒的砲火都相當兇猛，秋山翔吾24轟、山田哲人34轟、山川穗高47轟、柳田悠岐36轟、岡本和真33轟、森友哉16轟、上林誠知22轟、田中和基18轟。

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攤開中職打者數據，陳傑憲8轟、藍寅倫15轟、陳俊秀17轟、林泓育6轟、朱育賢12轟、王勝偉10轟，7到9棒的王威晨、林祐樂和郭永維則是掛蛋。

今天中職聯隊在第5局開啟大局，郭永維敲適時安打幫助球隊先馳得點，藍寅倫三分砲擴大比分，單局就海灌5分，而陳俊秀第8局也有開轟演出。

日本武士隊前5局被江辰晏和施子謙好投壓制，第6局換上吳丞哲才被田中和基敲出球隊第1安，第9局趁著陳韻文控球不穩才再敲4安開啟攻勢，該局攻下5分一度看到逆轉契機，但仍難以力挽狂瀾，最終中職聯隊以6：5獲勝。

藍寅倫第5局有三分砲。（資料照，特派記者郭羿婕攝）