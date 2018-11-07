SBL》歐頓強心臟穩穩兩罰 率富邦勇士逆轉璞園

富邦勇士洋將歐頓持球投籃，璞園長人吳岱豪賣力防守。（記者廖耀東攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上季總冠軍對戰組合璞園、富邦勇士今日在第16季SBL熱身賽過招，勇士靠著大洋將歐頓（Daniel Orton）最後4.7秒2罰俱中，以78：77擊敗璞園。

「新台灣人」Q.戴維斯仍在復健中，為配合聯盟雙洋將，璞園找曾效力台啤、裕隆的瓊斯（Emmanuel Jones）和大洋將霍利菲爾德（Michael Holyfield）；富邦勇士洋將最早定案為今夏來台代表加拿大打瓊斯盃的基斯（Shaquille Keith），以及在NBA出賽51場的歐頓。

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瓊斯此仗雖進帳全隊最高15分、6籃板，但他投籃手感不佳，出手22次、僅命中6球，霍利菲爾德進帳12分、12籃板，但他最後犯滿畢業，也讓歐頓能在罰球線率隊逆轉戰局。事實上，璞園最後有還有翻轉戰局的機會，卻發生致命傳球失誤，只能以輸球收場。

逆轉功臣歐頓16投8中，但三分球4投皆墨，繳22分、13籃板及4助攻，基斯手感不佳，13投4中，好在罰球線上9投7中，拿到15分、6籃板與4助攻，本土表現最佳為從台銀轉隊加入的郭少傑，投進3顆三分球，進帳13分，而去年從台銀加盟的中鋒林郅為也挹注10分。

富邦勇士洋將基斯運球過人。（記者廖耀東攝）

富邦勇士洋將歐頓。（記者廖耀東攝）

桃園璞洋將霍利卡位準備搶籃板球。（記者廖耀東攝）