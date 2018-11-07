足球》伊卡爾迪關鍵抽射破網 國際米蘭戰平巴塞隆納（影音）

Icardi scores In the 87th minute to get Inter a draw against Barcelona.



£100m looks cheap at this rate. Elite.pic.twitter.com/wTLTMGNIYc — Ayden （@AddictedToCFC） 2018年11月6日

〔體育中心／綜合報導〕歐冠小組賽第4輪，國際米蘭主場迎戰西甲強權巴塞隆納，國際米蘭在終場前靠著阿根廷前鋒伊卡爾迪（Mauro Icardi）的關鍵抽射破門，最終以1：1與巴塞隆納握手言和。

下半場第83分鐘，巴塞隆納發動反擊，中場庫提尼歐（Philippe Coutinho）截球後傳給前鋒馬爾科姆（Malcom），後者禁區內晃過防守球員後，起左腳射門破網，幫助巴塞隆納打破僵局。

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不過巴塞隆納高興沒多久，第87分鐘，國際米蘭中場貝西諾的射門被巴薩後衛皮克（Gerard Pique）擋出，伊卡爾迪見機不可失，起右腳抽射破網，幫助國際米蘭追平比數。

國米前鋒伊卡爾迪攻進追平球。（路透）

賽後，伊卡爾迪說：「我們在ˇ歐冠的比賽中，始終保持信念，永遠不放棄比賽，最後我也成功取得進球。」

「那顆進球很幸運，後面還有對決熱刺的比賽，我們還有機會逆轉局面，但時間不多了。」

儘管巴塞隆納此役遭到追平，但在B組仍以3勝1平、10積分的成績提前晉級，而國際米蘭則以7分緊追在後，熱刺以4分暫居第3，仍有機會一拚晉級。

馬爾科姆助巴薩打破僵局。（法新社）

國米慶祝進球。（美聯社）

國米前鋒伊卡爾迪。（法新社）