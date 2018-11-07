NBA》林書豪慘到被邊緣化 老鷹官方發文暗示即將砍人？

林書豪（右）轉戰老鷹後沒有太多出賽機會。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪本季轉戰老鷹後，很明顯不在球隊的重建計畫中，至今場場板凳出發，只能在非重要時刻才有比較多上場時間，今天他拿下球隊最高19分，賽後老鷹官方卻發了一則引人遐想的推特。

林書豪日前拿到本季新高23分，但賽後卻高興不起來，本季來到老鷹徹底被邊緣化，讓他都不禁感嘆：「我想可能大家都忘記了，我曾是球隊的招牌球員，我還在籃網時還是數一數二的球員，但我被送到這裡之後卻沒有得到機會，這是一段讓人難熬的歷程。」

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今天林書豪對黃蜂的比賽依然是從板凳出發，高效率表現9投7中拿19分，但還是難以幫助球隊奪勝，而賽後老鷹官方推特卻發出一則純文字的貼文，「謝謝你，Jeremy」，像極了跟離隊球員的告別感謝文，也因此引來網友熱議。

thank u, Jeremy — Atlanta Hawks （@ATLHawks） 2018年11月7日

「你們打算裁掉他了嗎？」、「拜託把他交易到馬刺吧」，還有球迷說，「解放林書豪吧，你們根本不值得留住一位像林書豪如此好的球員」、「他應該獲得更多上場時間」、「拜託交易他，把他送到一個更好的球隊吧！」。

林書豪本季出賽10場，平均每場上場時間為16分鐘，這是他新人球季以來，平均出賽時間最短的一季，可以貢獻8.9分、1.7籃板、2.3助攻。