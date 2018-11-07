台日交流賽》盜壘失敗也享受 王威晨：跟甲斐對決很滿足

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕當中職盜壘王王威晨，碰上靠阻殺寫紀錄的軟銀鐵捕甲斐拓也，讓台日交流賽第9局掀起高潮，儘管王威晨盜壘失敗，栽在甲斐手上，他仍說：「很開心啊，我知道我處於劣勢，但就是想表演給大家看，很棒的經驗！」

甲斐在今年日本大賽靠著連6次阻殺成功搶盡鋒頭，拿下系列賽MVP，且是育成選手出身的MVP史上第一人；到了國家隊，他仍是媒體焦點，天天都有人追著他訪問，今晚第9局替補上陣，正好碰上早就預告想挑戰他的王威晨。

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其實王威晨走上場才發現，投捕搭檔已換成央聯救援王山崎康晃和甲斐，他說：「他們動作和球速都很快，也投很多直球，都在150公里跑，所有條件都對我不利，但我還是要跑。」

王威晨從原先第2棒改到7棒，單場2安，包括9局上敲安，再試圖盜二壘，「我設定好攻擊的球，打出去即知安打，我知道觀眾想看我跑，甲斐也想跟我對決，跑的時候全場好大聲，能用盜壘跟甲斐對決，真的很滿足，失敗也代表我還有進步空間。」他笑說。

王威晨今年以44盜榮登盜壘王，日本隊也知道他的快腿不容小覷，監督稻葉篤紀透露，投捕手都在注意他，把球壓低以便抓他，演出成功的阻殺。

連王威晨都以「天時地利人和」形容，終於親身體驗甲斐的傳球後，他說：「沒有多餘動作，真的好快，隊友們也都說很快，真的很厲害。」

中職盜壘王王威晨。（特派記者郭羿婕攝）

軟銀鐵捕甲斐拓也。（特派記者郭羿婕攝）

軟銀鐵捕甲斐拓也。（特派記者郭羿婕攝）