NBA Live》林書豪罰球5投5中拿8分 老鷹上半場領先尼克

2018/11/08 09:44

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

尼克

26

26

老鷹

26

29

 

 

投籃

三分

罰球

助攻

籃板

抄截

失誤

阻攻

得分

林書豪

1-2

1-1

5-5

4

1

0

2

0

8

第四

第三節

第二節

第一節

剛開局，尼克就在小哈達威拋投和M.羅賓森扣籃先馳得點，老鷹貝茲莫雖然馬上回敬三分球還以顏色，不過多森也馬上又再投進三分球，幫助尼克拉開領先，而老鷹接下來卻進攻卻大當機，被尼克打出一波11：3的攻勢，老鷹班貝瑞一次切入上籃，還遭M.羅賓森賞了一記麻辣鍋。

不過接下來蘭恩挺身而出，先在籃下單打放進要到罰球完成三分打，尼克馮雷雖然馬上在外線飆中三分球，老鷹T.楊恩妙傳蘭恩爆扣得分，史佩爾曼先賞給尼克一記追魂鍋，隨後灌籃得分幫助老鷹追到僅剩3分落後，逼得尼克趕緊叫出暫停。

暫停過後，林書豪在比賽剩5分26秒時，上場接替T.楊恩，第一次出手雖然沒能命中，不過隨後靠著穆迪耶（Emmanuel Mudiay）犯規，站上罰球線穩穩命中兩罰，今日得分也開張，雖後又助攻普林斯（Taurean Prince）放進2分，接下來老鷹靠著普林斯的大號三分和戴德蒙 （Dewayne Dedmon）將比分追到23：24，坎特（Enes Kanter）雖然補籃幫尼克多拿2分，不過老鷹老將卡特（Vince Carter）在最後12.3秒飆進追平三分球，幫助老鷹首節打完以26：26扳平比數。

 ---

尼克先發：尼利基納（Frank Ntilikina）、小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、多森 Damyean Dotson、馮雷Noah Vonleh、M.羅賓森 Mitchell Robinson

老鷹先發：貝茲莫（Kent Bazemore）、T.楊恩（Trae Young）、蘭恩（Alex Len）、班貝瑞（DeAndre' Bembry）、史佩爾曼（Omari Spellman）

賽前

老鷹目前戰績3勝7敗，今將在主場迎戰尼克，前場攻下全隊最高19分的台裔球星林書豪，今天是否維持好表現；而尼克本季戰績3勝8敗，暫排在東部第十三。

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