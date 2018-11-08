MLB》要跟洋基搶？白襪有意爭取孔賓、哈普

孔賓。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《MLB Network》記者Jon Morosi透露，芝加哥白襪隊對兩名自由市場上的左投先發孔賓（Patrick Corbin）、哈普（J.A. Happ）有興趣

「我們不能忽視我們的短期需求，」白襪GM哈恩（Rick Hahn）在談到補強時說道，「我們明年在先發陣容中有兩個漏洞。我們必須增加投手，包括輪值和牛棚，而比較可能會透過自由市場補強。透過交易也有機會，但收購自由球員會給予我們更多靈活性。」

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哈普。（資料照，今日美國）

「一部分是為了滿足我們的短期需求，而我們同時也關注資深球員如何在球隊中扮演指導年輕人的角色。如果我們成為歷史上第一支，與25位都是自家出產的球員贏得世界大賽的球隊，那是非常了不起的。但我們很現實，我們知道必須有來自組織以外的戰力，能夠在指導年輕球員方面發揮作用的資深球員肯定有吸引力。」哈恩說道。

白襪隊去年先發群表現相當不理想，僅有羅培茲（Reynaldo Lopez）先發超過50局還能將自責分率壓在4以內，而牛輕大物新秀寇派克（Michael Kopech）也因為手肘手術導致明年無法在大聯盟出賽。而去年投出生涯年的孔賓、哈普是多隊有興趣的對象，其中洋基對被認為是最有力的競爭者。