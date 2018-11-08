台日交流賽》陳禹勳國旗偷插口袋挺台灣 中職英雄今午抵台

陳禹勳將我國國旗插在口袋中帶上場。（取自陳禹勳臉書）





〔體育中心／綜合報導〕台日交流賽中職聯隊昨在福岡巨蛋以6:5擊敗日本，其中陳禹勳第8局登板後援，投1局無失分，近幾年國際賽和交流賽1分未失，防禦率還是完美的零，而他昨晚偷偷將我國國旗插在口袋中帶上場，雖然最後被日方發現，趁著現場關燈摸黑拔走，但他賽後在個人粉專放上這張照片，除了讚美對手、隊友，也搞笑寫下：「我的口袋什麼都有。」



英特爾極限高手盃大賽（IEM）日前正在舉行2019 Katowice ESEA的資格賽，台灣隊在CS:GO項目拿下了第1勝，卻因為國籍未選中國，而被判取消資格。

請繼續往下閱讀...

台日交流賽雖不是正式國際的大賽，但依循奧會模式，賽前僅能適用中華奧會會旗、播放國旗歌，為了聲援電競被判失格的台灣選手們，陳禹勳昨晚自帶國旗上場，最後被日方工作人員低調收走，不過他仍在個人粉絲團上寫道標註「台灣、CS16比1、我們也贏日本」，為發聲台灣電競選手發聲。

陳禹勳昨先後發了兩篇貼文，第一篇強調「台灣犬不是肉腳」，特別提到CS今天以16比1勝出，賽後第二篇先感謝世界最強隊棒球隊之一日本武士隊的邀請，不過他也表示心目中真正最強的是台灣隊隊友，謝謝大家打出了讓人感動的比賽，最後他也不忘搞笑標註「台灣最強、我的口袋什麼都有。」



而凱旋返國的中職聯隊，今天將搭乘華航CI111班機，於中午12點30分抵達桃園機場第二航廈。



陳禹勳。（資料照，特派記者郭羿婕攝）