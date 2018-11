MLB》金布瑞太夯！會回鍋勇士還是前進費城？

金布瑞。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據消息透露,國聯東區兩隊費城費城人與亞特蘭大勇士都有可能爭取今年成為自由球員、剛拿下世界大賽冠軍的紅襪終結者金布瑞(Craig Kimbrel)。

Source: #Phillies interested in Craig Kimbrel, in addition to their well-documented desire to add a superstar position player. #Braves and #STLCards are among the other possible suitors for Kimbrel. @MLBNetwork @MLB