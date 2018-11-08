MLB》金布瑞太夯！會回鍋勇士還是前進費城？

金布瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據消息透露，國聯東區兩隊費城費城人與亞特蘭大勇士都有可能爭取今年成為自由球員、剛拿下世界大賽冠軍的紅襪終結者金布瑞（Craig Kimbrel）。

Source: #Phillies interested in Craig Kimbrel, in addition to their well-documented desire to add a superstar position player. #Braves and #STLCards are among the other possible suitors for Kimbrel. @MLBNetwork @MLB — Jon Morosi （@jonmorosi） 2018年11月7日

勇士總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）曾向《MLB Network》記者Jon Morosi透露，勇士有興趣增添一位終結者，而金布瑞過去就是勇士出產的明星終結者。安索波洛斯表示會去尋找最適合的人選來補強牛棚

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費城人去年牛棚自責分率4.19排在聯盟中後段的第18名，Morosi也表示費城人對金布瑞有興趣。巧合的是過去他們也曾用大約簽下也是在紅襪拿下世界大賽冠軍的終結者Jonathan Papelbon。此外牛棚戰力短缺紅雀也被認為是金布瑞的強力競爭者。