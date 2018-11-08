MLB》查普曼雙喜臨門！ 生涯首度獲選最佳防守球員

查普曼生涯首度獲選年度最佳防守球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟威爾森防守獎得主今天出爐！運動家三壘手查普曼（Matt Chapman）生涯首度奪下最佳防守球員，而響尾蛇第二度獲選為年度最佳防守球隊。這也是查普曼繼生涯首座金手套肯定後，再度奪下防守獎項的肯定。

大聯盟今公布的年度最佳防守9人，得獎依序為投手響尾蛇賽揚名投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）、水手捕手祖尼諾（Mike Zunino）、勇士一壘手佛里曼（ Freddie Freeman）、洛磯二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）、運動家三壘手查普曼、天使游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）、紅襪右外野手貝茲（Mookie Betts）、光芒中外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier） 、皇家左外野手戈登（ Alex Gordon），其中只有基爾梅爾並未獲得本屆金手套青睞，美聯中外野手金手套得主是紅襪外野手布雷德利（Jackie Bradley Jr.）。

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25歲的查普曼本季在攻守表現俱佳，打擊繳出24轟、68打點和2成78的生涯單季代表作，而本季鎮守三壘1273.2局僅發生20次失誤，守備率達0.959，助殺331次在全聯盟三壘手中居冠，防守WAR值3.5高居美聯第一，防守防禦點（DRS）高達29分領先群雄，成功拿下年度最佳防守球員獎。

威爾森防守獎得主：

一壘手：佛里曼（勇士，第1次）

二壘手：拉梅修（洛磯，第3次）

游擊手：西蒙斯（天使，第5次）

三壘手：查普曼（運動家，第1次）

左外野：戈登（皇家，第3次）

中外野：基爾梅爾（光芒，第2次）

右外野：貝茲（紅襪，第2次）

投手：葛蘭基（響尾蛇，第2次）

捕手：祖尼諾（水手，第1次）

年度最佳防守球隊：亞利桑那響尾蛇隊