MLB》水手做回收 賣當家捕手換來光芒史密斯

祖尼諾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據報導，光芒與水手將完成一筆交易，水手將送出當家捕手祖尼諾（Mike Zunino）和外野手赫雷迪亞（Guillermo Heredia），而光芒將送出外野手史密斯（Mallex Smith），至於光芒是否會多送出一名新秀仍未知。

《Yahoo Sports》記者Jeff Passen報導，交易將邁入完成階段。祖尼諾是2012年第三順位被水手隊選上，在小聯盟打不到100場比賽就升到大聯盟。他擁有相當不錯的長打能力，過去兩年共揮出45支全壘打，而防守功力也相當受到肯定，在阻殺和接好球都備受好評，稍早才獲選為大聯盟威爾森防守獎捕手得主。

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不過祖尼諾的缺點在於三振過多，2018年他的三振率高達37％、生涯則是34.2％。而赫雷迪亞去年出賽125場，打擊三圍0.236/ 0.318/ 0.342。史密斯去年在光芒打出生涯年，打擊三圍0.296/ 0.367/ 0.406，雖然僅有2支全壘打但有40次盜壘成功。

史密斯。（資料照，美聯社）

而有趣的是史密斯曾經是水手隊的一員，但並沒有幫水手打過任何比賽。在2016年結束的休賽季，水手用高哈拉（Luiz Gohara）和Thomas Burrows兩名左投向勇士換來史密斯與西門斯（Shane Simmons），隨即馬上再用史密斯等三名球員跟光芒換來史邁利（Drew Smyly）。

但是史邁利沒有幫水手投過任何一球就報銷，最後成為自由球員加入小熊；而高哈拉則是成為勇士農場最受矚目的左投新秀，如今史密斯又再次回到水手隊。