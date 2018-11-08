NBA》林書豪9分、5助攻末節卻「坐好坐滿」 老鷹不敵尼克

2018/11/08 11:23

林書豪前三節砍下9分5助攻，末節卻只能在板凳席上看老鷹輸球。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪連兩天遇上前東家，今日在亞特蘭大碰上尼克，豪小子前三節拿9分、5助攻，末節追分階段卻無法上場，只能在板凳上看老鷹以107：112不敵尼克。

林書豪首節剩5分26秒上陣替補楊恩（Trae Young），在最後12.3秒助攻給老將卡特（Vince Carter）飆進三分球，幫助老鷹扳成平手。豪小子在上半場展現買飯功力，罰球線上5罰全進搭配1顆三分球，攻下8分外帶全隊最多4助攻，老鷹半場也取得55：52領先。

易籃後，老鷹單節崩盤老毛病再現，第三節僅拿18分，遭客軍尼克轟35分，最多落後16分，至於林書豪單節僅1分、1助攻進帳。老鷹末節多次追到4分落後，卻欠卻一口氣，只能黯然在主場吞敗。林書豪末節全數坐板凳，無法幫助球隊，此仗上場21分55秒，出手5次、命中2球，包括1顆三分球，拿到9分、5助攻。

老鷹重點栽培的楊恩被美國網友戲稱「ice Trae」，此仗手感冷冰冰，出手19次、命中6球，包括三分球7中1，末節貢獻10分，仍有15分、5籃板與8助攻，開季連11場得分雙位數達標。

被美國網友戲稱「ice Trae」的楊恩（右），此仗手感冷冰冰，出手19次、命中6球。（今日美國）

老鷹另一箭頭貝茲莫（Kent Bazemore）16投僅4中，拿到16分、7籃板，先發僅史佩爾曼（Omari Spellman）較稱職，11投中6球，包括3顆三分球，貢獻18分。普林斯（Taurean Prince）拿到16分，但老鷹三分球命中率僅28.9％，加上第三節一敗塗地，只能輸球收場。

尼克團隊6人得分上雙，得分箭頭小哈達威（Tim Hardaway Jr.）34分，馮雷（Noah Vonleh）11分、13籃板，尼利基納（Frank Ntilikina）11分，板凳出發中鋒坎特（Enes Kanter）17分、11籃板，特里爾（Allonzo Trier）進帳16分，穆迪耶（Emmanuel Mudiay）11分。

尼克得分箭頭小哈達威砍下全場最高34分。（今日美國）

相關關鍵字： NBA 紐約尼克 林書豪 亞特蘭大老鷹

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