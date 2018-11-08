NBA》魏少高掛免戰牌 施洛德飆28分電擊騎士六連勝

施洛德攻下本季新高的28分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天作客挑戰聯盟爐主騎士，當家一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）因左腳踝扭傷高掛免戰牌，新同學施洛德（Dennis Schroder）適時補足火力空缺，轟進本季單場新高的28分、7籃板，率隊以95：86贏球，收下6連勝。

騎士新秀塞克斯頓（Collin Sexton）首節就進帳11分，施洛德也不惶多讓得8分，雷霆半場後半段拉出9：0小高潮，喬治（Paul George）投進壓哨三分彈，助隊以48：40領先。

請繼續往下閱讀...

騎士至第三節一度落後達13分，但在末節吹起反攻號角，老將柯佛（Kyle Korver）和JR.史密斯（J.R.Smith）聯手投進2顆三分彈，開局狂灌16分超前，但先盛後衰，最後4分鐘進攻大當機只拿到2分，讓雷霆有機可趁，終場以95：86逆轉贏球。

施洛德攻下全場最高的28分，另有7籃板，喬治貢獻18分、7籃板和2抄截，中鋒亞當斯（Steven Adams）則有9分、13籃板的表現；騎士部分，塞克斯頓攻下全隊最高的15分，湯普森（Tristan Thompson）繳出10分、15籃板雙十數據，克拉克森（Jordan Clarkson）也有11分、9籃板和8助攻幾近大三元的演出。