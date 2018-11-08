羽球》決勝局對手連拿10分險翻盤 諶龍：打到自己都傻了

中國好手諶龍下一輪將面對台灣選手許仁豪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國好手諶龍昨天在超級750系列中國福州羽球公開賽男單首輪，費時107分鐘，才以17：21、21：12、23：21逆轉泰國旺查倫，驚險脫逃一輪遊命運，賽後受訪時諶龍表示自己也沒想到兩個人居然會打了那麼久，決勝局連失10分更是讓他打到自己都傻眼。

年僅19歲、世界排名第17的旺查倫，今年曾在馬來西亞公開賽首輪直落二擊敗諶龍，尤其是次局僅讓諶龍拿下5分，讓這名奧運冠軍驚歷慘痛失利。

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而尋求復仇的諶龍昨在決勝局原本13：6大幅領先，沒想到旺查倫韌性十足，急起直追，敬打出一波10：0攻勢，反超比分，後半段兩人陷入拉鋸，諶龍靠著豐富的經驗，面臨2記賽末點威脅，臨危不亂精彩化解，21平手後，連下2分，才終於結束這場107分鐘的史詩般對決。

「這場比賽會打107分鍾，賽前完全沒有想過，但是打之前隊友有提醒自己，比賽球偏慢，而且場館很大，不好控制，就會利用多拍調整多一些。」諶龍說到，他說自己也沒料到光是第一局居然就打了34分鍾，不過他也認為比賽就是這樣。

而提到6月在馬來西亞公開賽慘輸旺查倫，諶龍賽後受訪時則表示自己還不夠嚴謹，這次也是碰到一樣的狀況，決勝局在13：6領先時，竟被對手連追10分回來，諶龍自己也沒有想到，還茫然地問教練發生什麼事，完全不知道自己怎麼打成這樣。

諶龍說：「在第三局13：6領先的時候，能夠一鼓作氣（奪勝）就好了，也就不會打到106分鍾，但是對手在落後的情況下也沒有放棄和著急，給我相當很大壓力。」

儘管驚險闖過首輪，但世界羽壇的年輕小將對諶龍的威脅已經越來越明顯，下一輪諶龍將遇上台灣年輕好手許仁豪，恐怕又將是一場激戰。

「現在比賽很多，第一輪的對手也很強，如果發揮不好的話，就可能輸掉比賽，這很正常。尤其是今年，這麼多公開賽里面，第一輪輸球的種子不佔少數。」諶龍最後說道。

許仁豪。（資料照，記者林正堃攝）