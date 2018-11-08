棒球》中職聯軍轟炸福岡巨蛋 日網友讚嘆：台灣太強！

〔體育中心／綜合報導〕一戰限定的台日交流賽，中職聯軍靠著藍寅倫3分彈和陳俊秀陽春砲，攜手轟炸福岡巨蛋，加上江辰晏、施子謙前五局讓日本武士一籌莫展，讓日本網友忍不住讚嘆，「台灣隊真的不能小覷！」

中職聯隊昨晚轟炸福岡巨蛋，藍寅倫在第5局轟出3分砲，再次震撼日武士。（中職提供）

陳俊秀8局上追加陽春全壘打，讓中職聯隊拉大勝分差。（中職提供）

中職聯隊昨一路壓著日本隊打，尤其5局上換上阪神左投岩貞祐太後，靠著郭永維、陳傑憲適時安打先拿2分，藍寅倫再補上左外野反方向3分全壘打，一口氣灌進5分。

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扛第3棒的陳俊秀第8局也轟陽春砲，加上投手群封鎖日本打線，前8局只讓對手擊出1安、無失分，讓日本鄉民哀鴻遍野，除了怒批岩貞祐太不爭氣，也有許多人誇獎「台灣也太強！」、「台灣最近很強，以後不能再小看他們」、「岩貞很爛沒錯，但台灣打者真的很厲害」，也有日本球迷搞笑的說：「台灣人：日本巨蛋是不是太小」、「台灣隊這戰根本強過阪神虎」。

日本鄉民讚嘆台灣太強，未來不能再小看台灣。（取自網路）

日本鄉民讚嘆台灣太強。（取自網路）

日本網友搞笑表示台灣這一戰的表現贏過版神虎。（取自網路）

日本鄉民稱讚台灣打者有夠厲害。（取自網路）

日本鄉民讚嘆台灣太強。（取自網路）