MLB》相信過程？哈波IG追蹤恩比德、費城人重砲

哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《今日美國》記者Bob Nightengale在稍早的文章中提到，他認為費城費城人會是今年自由市場大咖哈波（Bryce Harper）的落腳處。而哈波也在先前被發現他的Instagram帳號追蹤了兩名費城球星，NBA的「Trust the process」恩比德（Joel Embbid），以及費城人年輕主砲霍金斯（Rhys Hoskins），也在網路上掀起一震波瀾。

在今天《今日美國》透露，國民隊曾經開給哈波一張3億美元的天價大約，但是最後遭到哈波拒絕。而哈波的經紀人不是別人，正式赫赫有名的「吸血鬼」波拉斯。

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而波拉斯也與費城關係密切，他旗下的球員霍金斯、維拉斯奎茲（Vince Velasquez）、威廉斯（Nick Williams）都是費城人的主力。而波拉斯也在去年冬天讓塞揚強投阿里耶塔（Jake Arrieta）與費城簽下三年合約。

「我在費城人的客戶，包括Rhys和Jake、Vince和Nick，所有人都對費城人去年的舉動感到樂觀。他們認為費城人非常非常接近一支競爭團隊。球隊歷史和高層給人帶來了很高的期待。球隊希望增添優秀球員，球員們對此感到很興奮，他們知道有這個機會在。」

霍金斯與威廉斯都是波拉斯的客戶。（資料照，美聯社）

談到哈波，波拉斯說：「哈波在一個非常年輕的年紀（26歲）成為了自由球員，他有卓越的明星氣質能提高觀眾出席率、比賽收視率和球隊經營價值。」

哈波是2015年的國聯MVP，當年他打出了1.109的OPS，是自準名人堂球星普侯斯（Albert Pujols）在2008年之後所有球員中單季最高紀錄。

波拉斯：「楚奧特（Mike Trout）在25歲時，他只有一年達到1.000 OPS。而Bryce做到了兩次。我認為，如果Bryce在2017年沒有受傷，那麼他會贏得該年的MVP。

波拉斯最後還補上一句：「大聯盟有些很棒的球員，而有些人是代表世代的球員。這是一個難得的機會，你將有機會獲得一個將邁入生涯顛峰的指標性球星。」