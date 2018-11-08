NBA》大帝尬玫瑰精彩飆分 湖人主場險勝灰狼

詹姆斯繳出24分、10籃板和9助攻「準大三元」領軍獲勝。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕湖人主場迎戰灰狼，新同學T.錢德勒（Tyson Chandler）披上紫金戰袍首戰就建奇功，替補上陣攻下9籃板，其中終場前42秒內，連續貢獻2記進攻籃板，價值連城，加上「大帝」詹姆斯（LeBron James）繳出24分、10籃板和9助攻「準大三元」的表現，終場湖人114：110險勝灰狼，喜迎本季第五勝。

灰狼賽前戰績僅4勝7敗，主因就是客場一蹶不振，0勝6敗、一勝難求。此戰展現強盛的求勝企圖心，上半場團隊轟進11記三分球，追平隊史單場上半場最多三分球紀錄，前一次上半場就灌進11顆三分彈，要追溯回2010年12月，當時出戰騎士所締造。

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終場前1:51秒，湖人握有7分領先，原以為勝券在握，未料「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）開啟飆分模式，30秒內連續投進2顆三分球，助灰狼追到僅剩1分落後，可惜終場前4秒的最後一擊失手，無緣率隊逆轉。

羅斯此戰再度找回昔日MVP身手，攻下全場最高31分，包括三分球9投7中，另外送出5助攻和3籃板。巴特勒則進帳24分，灰狼先發五人得分都上雙，但板凳群表現不理想，合計只貢獻7分，種下敗因。

「飆風玫瑰」羅斯末節大爆發，差點讓湖人翻盤。（法新社）