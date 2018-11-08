NBA》老司機要回來了！諾威斯基三週之內就能歸隊

獨行俠精神領袖「德佬」諾威斯基最快在三週內就會歸隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今雖作客以102：117不敵爵士隊，不過賽後卻有好消息傳出，那就是從四月開始就一直在養傷、即將邁入生涯第21個賽季的獨行俠精神領袖「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）最快在三週內就會歸隊。

在獨行俠上季確定無緣季後賽後，40歲諾威斯基（Dirk Nowitzki）提前在今年4月進廠維修，進行左踝微創手術，剩餘賽事也都沒有再上場，不過今夏他宣布將再續戰一年，達成生涯效力單隊21年的里程碑，也將打破由「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）所保持的「效力單一球隊最長時間」紀錄。

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針對諾威斯基何時該復出，獨行俠教練團都相當小心、謹慎，獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在受訪時就提到：「對於這樣一輛經典的德國老車（諾威斯基），我們態度一定要非常謹慎。」

而諾維茨基其實已經接近痊癒，甚至一度傳出有望能趕上新球季的訓練營，不過在訓練營開始之前的一場隊內訓練賽中，卻仍感覺到有些疼痛，因此獨行俠也決定將他的復出時間再往後推移。

40歲的諾威斯基上季出賽77場寫生涯新高，場均上陣24.7分鐘可拿12分5.7籃板，改打中鋒依舊維持外線手感，單季三分球命中率更高達40.9％。

由於獨行俠隊季末簽下中鋒小喬丹（DeAndre Jordan），因此將會擠縮到這幾年都打中鋒位置的諾威斯基，而生涯出賽1471場，只有31場沒有先發的諾威斯基之前則表示只要能幫助球隊，新球季就算從板凳出發，他也十分樂意。

小喬丹（左）與諾威斯基（右）。（資料照，法新社）