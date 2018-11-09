桃猿羅德交流賽登場 今日賽事預告與轉播

陳冠宇與王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事與轉播！

桃猿羅德交流賽今晚6點30分於桃園球場點燃戰火，羅德陣中不乏大咖球星，重砲手井上晴哉今年打擊率2成92、24轟、99分打點都居全隊第一，中村獎吾39盜高居洋聯第二，投手二木康太本季曾繳完封勝。至於台灣球迷期待的陳冠宇對決王柏融的好戲能否上演，球迷們記得準時鎖定直播囉！

美日職明星對抗賽持續進行，昨天美職展現強大的火力，終場以9：6擊敗讀賣巨人。今天碰上日本武士隊，美職的強打者們還能發揮強投豪打的優勢嗎？而日本陣中的強棒柳田悠岐碰上美職的投手，精采可期。

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NBA方面，早上有2場轉播要帶給球迷朋友，分別是9點的火箭出戰雷霆，以及11點30分的公鹿挑戰勇士。火箭4連敗後，拿下一波3連勝，傷癒歸隊的哈登（James Harden）今天能否再幫助球隊拿下勝利呢？而開季同樣吞下4連敗的雷霆，最近倒吃甘蔗拿下6連勝，但主將魏斯布魯克（Russell Westbrook）可能因傷缺陣，另一名大將喬治（Paul George）要帶領球隊力拚7連勝。

中國福州羽球公開賽，台灣一哥周天成昨天以直落二擊敗馬來西亞好手劉國倫，今天將在8強中面對萊自印度的斯理坎特（Srikanth Kidambi）。球迷們一起打開電視幫小天加油！

桃猿羅德交流賽

06:30 羅德@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

美日職明星對抗賽

17:30 FOX體育、FOX體育3台

福州羽球公開賽

14:00 8強賽 愛爾達體育3台

NBA例行賽

09:00 火箭@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 公鹿@勇士 ELEVEN SPORTS1

世界舉重錦標賽

17:30 FOX體育2台

黑豹旗錦標賽

14:00 東石高中@平鎮高中

18:00 義峰高中@中道中學

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台