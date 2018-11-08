體育精英獎》最佳女運動員全是亞運金牌 戴資穎、郭婞淳被視為大熱門

最佳女運動員，戴資穎、郭婞淳被視為大熱門。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣體壇年度盛事2018年體育運動精英獎頒獎典禮在12月12日舉行，體育署今天公佈本屆入圍及得獎名單，由於適逢亞運年，將使男、女運動員競爭格外激烈。

女運動員入圍有世界球后戴資穎、「舉重女神」郭婞淳、空手道「小清新」文姿云、空手道谷筱霜和射擊女將林穎欣，5人共同點是亞運金牌得主，文姿云完成亞運2連霸，而林穎欣有入圍最佳新秀運動員。

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戴資穎在亞運女子單打奪下台灣史上首面羽球金牌，小戴今年更贏得8座冠軍，在球后寶座待滿百週；去年女運動員得主郭婞淳亞運奪金，日前在世錦賽也有2金、1銀佳績，兩位台灣女英雄被視為奪獎大熱門。

男運動員入圍皆為亞運奪牌英雄，「鞍馬王子」李智凱在雅加達亞運於鞍馬項目搶先為台灣進帳史上首面體操亞運金牌，隊友唐嘉鴻也當仁不讓贏得地板銀牌、單槓金牌；田徑「台灣欄神」陳奎儒在110公尺跨欄摘銀，「台灣最速男」楊俊瀚在200公尺也奪銀；20歲的楊昆弼是男子不定向飛靶摘金及混合團體銀牌。

精英獎入圍名單

最佳男運動員：

李智凱（體操）

唐嘉鴻（體操）

陳奎儒（田徑）

楊俊瀚（田徑）

楊昆弼（射擊）

最佳女運動員：

戴資穎（羽球）

郭婞淳（舉重）

文姿云（空手道）

谷筱霜（空手道）

林穎欣（射擊）

最佳教練：

林育信（體操）

林政賢（射箭）

林敬能（舉重）

侯鴻章（輕艇龍舟）

孫念祖（田徑）

最佳運動團隊：

雅加達亞運女子壘球隊

雅加達亞運男子排球隊

雅加達亞運男子龍舟隊

雅加達亞運射箭複合弓混合團

雅加達亞運射擊10公尺空氣步槍混合團體

最佳新秀運動員：

王晨佑（田徑）

林穎欣（射擊）

梁恩碩（網球）

曾俊欣（網球）

劉俐伶（柔道）

最佳運動精神獎

雅加達亞運男子排球隊

周天成（羽球）

唐嘉鴻（體操）

陳智郁（體操）

黃亭茵（自由車）