日美熱身賽Live》吉川尚輝滾地球帶打點 美職7：1巨人

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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美職
|2
|0
|5
|0
|7
|8
|1
|
巨人
|0
|0
|1
|1
|4
|1
第四局
四上，巨人換上大江竜聖，桑塔納遭到三振，美職換上霍金斯（Rhys Hoskins）上場代打，他選到保送上壘，阿庫尼亞擊出游擊方向滾地安打，海尼格擊出右外野方向飛球，一球死。索托擊出飛球出局。
請繼續往下閱讀...
第三局
三下，美職換上諾里斯（Daniel Norris），小林誠司擊出左外野方向深遠二壘安打，田中俊太擊出一壘滾地球出局，小林上三壘，吉川尚輝擊出游擊方向滾地球出局帶有打點，7：1，坂本勇人擊出安打，羅沙里歐傳球失誤，坂本上二壘，阿部擊出滾地出局。
三上，桑塔納擊出中外野方向安打，桑塔納靠著捕逸上二壘，莫里納擊出右外野方向深遠二壘安打，3：0，阿庫尼亞遭三振，海尼格遭到內角速球三振，索托打出擊中巨蛋屋頂的飛球形成安打，4：0，蘇亞雷斯選到保送上壘，瑞爾穆托擊出中間方向滾地安打，球碰到吉川尚輝彈到左外野，5：0，羅沙里歐擊出右外野方向安打，瑞爾穆托回來得分，6：0，梅瑞菲德右外野飛球出局。
第二局
二下，阿部慎之助遭到三振，陽岱鋼擊出左外野方向安打，長野久義右外野安打，一、二壘有跑者。大城卓三擊出一壘滾地球，桑塔納傳二壘出局，一、三壘有跑者，二出局，和田戀被三振。
二上，瑞爾穆托滾地出局，羅沙里歐右外野飛球出局，梅瑞菲德滾地出局。
第一局
一下，巨人三上三下。
一上，桑塔納遭到三振，莫里納安打上壘，阿庫尼亞二壘安打，海尼格遭到三振，索托擊出游擊滾地球，坂本勇人發生失誤，巨人失掉兩分，蘇亞雷斯遭三振。
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美職明星
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守位
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棒次
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巨人
|
守位
|
桑塔納
|
1B
|
1
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田中俊太
|
3B
|
莫里納
|
DH
|
2
|
吉川尚輝
|
2B
|
阿庫尼亞
|
CF
|
3
|
坂本勇人
|
SS
|
海尼格
|
RF
|
4
|
阿部慎之助
|
DH
|
索托
|
LF
|
5
|
陽岱鋼
|
CF
|
蘇亞雷斯
|
3B
|
6
|
長野久義
|
RF
|
瑞爾穆托
|
C
|
7
|
大城卓三
|
1B
|
羅沙里歐
|
SS
|
8
|
和田戀
|
LF
|
梅瑞菲德
|
2B
|
9
|
小林誠司
|
C
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維拉斯奎茲
|
先發
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高田萌生