日美熱身賽Live》吉川尚輝滾地球帶打點 美職7：1巨人

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 美職 2 0 5 0 7 8 1 巨人 0 0 1 1 4 1

第四局

四上，巨人換上大江竜聖，桑塔納遭到三振，美職換上霍金斯（Rhys Hoskins）上場代打，他選到保送上壘，阿庫尼亞擊出游擊方向滾地安打，海尼格擊出右外野方向飛球，一球死。索托擊出飛球出局。

請繼續往下閱讀...

第三局

三下，美職換上諾里斯（Daniel Norris），小林誠司擊出左外野方向深遠二壘安打，田中俊太擊出一壘滾地球出局，小林上三壘，吉川尚輝擊出游擊方向滾地球出局帶有打點，7：1，坂本勇人擊出安打，羅沙里歐傳球失誤，坂本上二壘，阿部擊出滾地出局。

三上，桑塔納擊出中外野方向安打，桑塔納靠著捕逸上二壘，莫里納擊出右外野方向深遠二壘安打，3：0，阿庫尼亞遭三振，海尼格遭到內角速球三振，索托打出擊中巨蛋屋頂的飛球形成安打，4：0，蘇亞雷斯選到保送上壘，瑞爾穆托擊出中間方向滾地安打，球碰到吉川尚輝彈到左外野，5：0，羅沙里歐擊出右外野方向安打，瑞爾穆托回來得分，6：0，梅瑞菲德右外野飛球出局。

第二局

二下，阿部慎之助遭到三振，陽岱鋼擊出左外野方向安打，長野久義右外野安打，一、二壘有跑者。大城卓三擊出一壘滾地球，桑塔納傳二壘出局，一、三壘有跑者，二出局，和田戀被三振。

二上，瑞爾穆托滾地出局，羅沙里歐右外野飛球出局，梅瑞菲德滾地出局。

第一局

一下，巨人三上三下。

一上，桑塔納遭到三振，莫里納安打上壘，阿庫尼亞二壘安打，海尼格遭到三振，索托擊出游擊滾地球，坂本勇人發生失誤，巨人失掉兩分，蘇亞雷斯遭三振。