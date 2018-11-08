足球》馬塔自由球破網 曼聯4分鐘連追2球完成大逆轉（影音）

Mata equalizer. What a beauty. pic.twitter.com/65MyfOCtb3 — Baba Kyrah （@JacksonLuvusi） 2018年11月7日

〔體育中心／綜合報導〕歐冠小組賽第4輪的焦點大戰由曼聯挑戰義甲霸主祖文特斯，曼聯在4分鐘內靠著馬塔（Juan Mata）的自由球破網，加上對手奉送烏龍球，終場曼聯以2：1擊退祖文特斯，完成超級大逆轉。

馬塔自由球破網。（法新社）

下半場第65分鐘，祖文特斯後衛博努奇（Leonardo Bonucci）中場送出精準傳球至禁區，C羅（Cristiano Ronaldo）接球後直接起右腳凌空抽射破網，祖文特斯率先取得領先。

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不過比賽來到第86分鐘，曼聯在禁區外圍取得一次自由球機會，馬塔起左腳攻門，球直奔球門右上角，讓祖文特斯門將施捷斯尼（Wojciech Szczesny）反應不及，曼連追平比分。

隨後第90分鐘，曼聯後衛楊恩（Ashley Young）開出左路自由球至禁區，祖文特斯後衛桑德羅（Alex Sandro）自擺烏龍，讓曼聯超前比分。最終，曼聯就以1球之差，逆轉擊敗對手。

曼聯拿下勝利後，目前在H組以2勝1平1敗、7積分排在第2位，仍弱後龍頭祖文特斯2分。曼聯下一場比賽將在12號凌晨12點30分出戰死敵曼城，力拚各項賽事4連勝。

C羅助球隊先馳得點。（歐新社）

曼聯完成逆轉，贏下比賽。（美聯社）