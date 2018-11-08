SBL熱身賽》「杰倫」打10分鐘自扭送醫 李德威單場3灌裕隆開胡

金酒洋將杰倫受傷。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕金酒、裕隆雙洋將首度於第16季SBL熱身賽亮相，只是此役次節剩5分35秒時發生慘劇，無球狀態的金酒洋將「杰倫」在弧頂附近，疑似左腳腿軟，自扭倒地，當下被擔架扛出去，隨後送醫，缺少一名洋將的金酒次節遭拉開比數，以74：87吞敗。

洋將夏普緊急上場救援。（記者廖耀東攝）

裕隆本土球星陣容輪休，呂政儒、周柏臣與周士淵都在板凳區一身便裝當啦啦隊，裕隆受惠於CBA亞洲外援限令，找到巴勒斯坦好手桑尼加盟，桑尼擁有CBA最強亞洲外援稱號，此役上場15分鐘，攻下16分，另一位來自加拿大的鬍子哥湯瑪斯，則挹注全隊最高20分。

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洋將夏普緊急上場救援。（記者廖耀東攝）

裕隆本土中鋒李德威此役三度爆扣籃框，全場驚呼連連，教練李啟億稱讚子弟兵的籃下破壞力。

昨天才抵台的金酒洋將「杰倫」可能成為SBL史上測試最短命洋將，僅出賽10分14秒，就被送到醫院，金酒洋將吳俊雄表示，目前還不確定狀況，最慘應該是韌帶斷裂。

夏普則貢獻20分、9籃板，吳俊雄認為，夏普上季已經適應過SBL，沒有太大問題，下一位新外援還是傾向以新面孔為主。

裕隆主力周士淵、呂政儒等主力球員於場邊休息。（記者廖耀東攝）