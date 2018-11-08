足球》又是穆里尼奧！挑釁祖文特斯球迷 差點走不出球場 （影音）

Mourinho is a professional rustler







pic.twitter.com/ZsbKQaNHWw — ODDSbible （@ODDSbible） 2018年11月7日

〔體育中心／綜合報導〕曼聯今凌晨以2：1逆轉擊敗祖文特斯，不過除了勝負外，主帥穆里尼奧（Jose Mourinho）在賽後嘲諷祖文特斯球迷的動作更是媒體的焦點。

當裁判吹響比賽結束的哨音後，只見穆里尼奧走進場內，把手貼近耳朵旁，示意主場球迷的噓聲不夠大聲，加上表情的搭配，可以說是對著全場球迷開「嘲諷」。不過這舉動也引來祖文特斯球員的不滿，博努奇（Leonardo Bonucci）與迪巴拉（Paulo Dybala）紛紛上前與穆帥理論，最後穆帥在工作人員的陪同下，才得以離開球場。

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賽後穆帥表示：「我沒有冒犯任何人，我只是做了一個手勢，我想要聽到他們更大的聲音。我也許不應該這樣做，冷靜下來我可能不會這樣做，但是我的家人受到了侮辱，包括我的國際米蘭家人，所以我才會做出這樣的反應。」

穆里尼奧個性相當鮮明，先前才在記者會上氣到直接走人，也曾疑似對著鏡頭怒瞧髒話，今天又在祖文特斯主場挑釁球迷，穆帥的趣事又添一樁。

曼聯主帥穆里尼奧。（路透）