桃猿羅德交流賽》再次對決陳冠宇 王柏融預告轟出牆外

王柏融表示要對陳冠宇開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕Lamigo桃猿對日職羅德交流賽，明天首戰6點35分在桃園球場進行，最受矚目焦點就是「大王」王柏融對決穀保學長陳冠宇，王柏融開玩笑表示，他準備好了，希望把陳冠宇投的球轟出全壘打牆外。

前年初桃猿對羅德石垣島交流賽，陳冠宇讓王柏融擊出內野滾地球刺殺，對決佔上風，此次主戰場搬到桃園球場，陳冠宇說，「這是我第二次參加交流賽，但是第一次穿羅德球衣在台灣比賽，很期待在鄉親父老面前穿自己球隊球衣投球。」

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陳冠宇。（記者陳志曲攝）

前天台日職棒交流賽，以桃猿為主體的中職聯隊打線，全場敲出11支安打，最終6:5擊敗日本武士隊，陳冠宇表示，他有看這場比賽，感覺不少桃猿近況都很好，王柏融在台灣打賽也打得不錯，「我有做一些功課，希望可以好好壓制他，畢竟我是學長，不要丟這臉。」

陳冠宇去年壓制住王柏融。（記者陳志曲攝）

今年球季結束王柏融取得旅外資格，有機會赴日職發展，這次交流賽可能是他在中職最終戰，球迷可說看一場、少一場，他說，「這次希望能享受比賽氣氛，順便學習日本優點和精神。」

明天首戰桃猿推出22歲右投蘇俊羽先發，本季蘇俊羽出賽12場其中10場先發，戰績3勝2敗、防禦率4.12，羅德先發投手二木康太本季戰績4勝7敗、防禦率3.93。