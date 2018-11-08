棒球》重燃棒球魂 嘉大、台東大學棒球隊傳承經典賽11日開打

嘉義市11日將舉行台東大學Naluwan及嘉義大學KANO兩隊棒球賽，市長涂醒哲（右五）、七虎少棒隊隊長盧瑞圖（右四）等人為活動宣傳。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台灣棒球名人堂協會與嘉義市政府共同舉辦「台灣棒球魂Naluwan@KANO100年傳承經典賽」，11日在嘉義市立棒球場舉行，除由嘉義大學棒球隊（KANO）與台東大學棒球隊（Naluwan）進行對抗賽，現場還邀請80歲教練蘇棟川、中華職棒球星周思齊、張志豪、王勝偉等老中青三代球星出席，將台灣棒球魂精神，傳承給年輕選手。

曾任「七虎少棒隊」隊長盧瑞圖今天現身分享往日打球時光，他說七虎少棒隊由南部七縣市菁英球員組成，包含他共7名球員來自嘉義，當時他才12歲，率隊遠征美國威廉波特世界少棒賽，當年國寶級畫家林玉山並曾為七虎少棒隊繪製猛虎圖，十分風光。

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嘉市長涂醒哲表示，1931年KANO嘉義農林棒球隊打進甲子園冠軍戰，嘉市成為台灣棒球原鄉，1968年台東紅葉少棒隊締造「紅葉傳奇」，台灣棒球更加發揚推展；他上任打造KANO園區，還整建有一百年歷史的棒球場，歡迎民眾買票進場，替嘉義隊選手加油。

盧瑞圖曾擔任七虎少棒隊隊長，也是7名來自嘉義的球員中最高的一個。（記者王善嬿攝）