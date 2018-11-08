台日交流賽》甲斐阻殺王威晨 攻佔日媒版面

台日交流賽攻佔日媒版面，尤其是甲斐拓也和王威晨的對決，圖為《體育報知》。（特派記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／桃園機場報導〕中職聯隊昨在福岡巨蛋以6：5擊退日本武士隊，台日交流賽攻佔日媒版面，軟銀鐵捕甲斐拓也阻殺中職「盜壘王」王威晨極受注目，多家體育報以此畫面為主照，更預告日美野球系列賽一大焦點：都擁有強肩的甲斐與紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）將碰頭。

昨役9局上，日本隊換上央聯救援王山崎康晃和甲斐搭檔，王威晨在1出局後敲出安打，企圖盜向二壘，甲斐和山崎早有準備，成功阻殺出局，精彩過招讓全場響起掌聲。

請繼續往下閱讀...

王威晨賽後表示，能用盜壘和甲斐對決，真的很滿足；甲斐也透露，他知道王威晨是盜壘王，從現場氣氛可以感受到全場都期待這次交手，感覺很不錯；日本隊監督稻葉篤紀也說，能阻殺台灣速度最快的打者，甲斐真的很厲害。

台日交流賽攻佔日媒版面，帶出日本武士隊的課題，甲斐拓也和王威晨的對決也極受關注，圖為《體育日本》。（特派記者郭羿婕攝）

因為甲斐傳球又準又快，獲日媒冠上「甲斐加農砲」封號，天天都是焦點，《體育報知》今日也以超過半版的版面，記錄他和王威晨的決鬥；恰好明天開戰的日美野球系列賽，莫里納也會參與，日媒當然不會放過兩大鐵捕同場競技，期待兩人能交流，並以「火箭」形容莫里納的強肩。

《體育日本》則指台灣打線很強，絕非半調子，標題還以「不安」帶出日本隊的課題，因為與稻葉前兩次帶兵的亞冠賽、U23世界盃相較，這批國家隊完整度最高，卻吞下敗仗。

中職聯隊球員也欣賞到甲斐的身手，主戰捕手林祐樂說，甲斐不只阻殺超強，引導功力真的很厲害，若與先發的年輕捕手森友哉相較，甲斐無論經驗、給投手的安定感就是不一樣，「他們兩人蹲捕，我們在打擊的感覺也不同，這都看得出來。」

這場交流賽透過朝日電視台轉播，受到高度關注，根據日職官方統計，昨晚收視率在福岡是14.9%，關東地區則是8.1%。

今天日本各大體育報都有台日交流賽報導，帶出日本武士隊的「不安」課題，也多以甲斐拓也阻殺王威晨為主照，上為九州體育報，下為日刊體育。（特派記者郭羿婕攝）